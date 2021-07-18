В Киевской области из-за урагана погибли два человека

В Киевской области из-за урагана погибли два человека

Один человек оказалась в больнице.

В субботу, 17 июля в Киевской области из-за урагана погибли два человека.

Об этом сообщила пресс-служба ДСНС.

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В Вышгородском районе в селах Гавриловна и Сухолучье погибли два человека. Кроме того, один человек получил травмы и оказалась в больнице. Трагедия произошла после обеда из-за ухудшения погоды — дождя и порывов ветра.

"Подразделениями ДСНС убрано 4 поваленных дерева. К работам привлекалось 8 человек и 2 ед. техники ДСНС", — говорится в сообщении.

По состоянию на утро 18 июля без электроэнергии осталась более сотни населенных пунктов в трех областях: в Киевской — 53, Житомирской — 35 и Черниговской — 13.

Из-за жары в Киеве ухудшается качество воды в водоемах. Купаться запрещено на всех коммунальных пляжах столицы. Везде уже установлены красные флаги. Пока — профилактически. Пляжи остаются открытыми, а отдыхающих там не уменьшается.

Новости Украины: из-за цветения води в Киеве запрещено купаться на всех коммунальных пляжах

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