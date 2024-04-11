В Киевской области изъяли боевую часть ракеты Х-101 (фото)

Сегодня, 11 апреля, саперы Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины изъяли боевую часть ракеты X-101 в Вышгородском районе. К счастью, теперь она не представляет угрозы местным жителям.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

"Всегда реагируйте на сигналы воздушной тревоги: услышали – направляйтесь в укрытие! Не снимайте работу ПВО! Не подходите к обломкам ракет и сообщайте "101" в случае обнаружения взрывоопасных предметов!", – напомнили людям.

Ранее эксперт сказал, какие российские ракеты не могут сбивать украинские ПВО.

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