В Киевской области к обучению вернулись более 110 тысяч школьников

В Киевской области к обучению вернулись более 110 тысяч школьников

Дистанционка началась в почти половине заведений области.

С понедельника, 21 марта, 303 учебных заведения в Киевской области возобновили свою работу.

Об этом сообщил представитель Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.

По его словам, дистанционно образовательный процесс происходит в 46% образовательных учреждений региона – в 28 общинах. В общей сложности к учебе приобщились 110,5 тыс учащихся.

Речь идет о таких районах:

Белоцерковский – 12 общин, 163 школы, 43617 учащихся;

Бориспольский – 1 община, 12 школ, 3849 учащихся;

Броварский – 2 общины, 17 школ,19316 учащихся;

Бучанский – 2 общины, 8 школ, 9756 учащихся;

Вышгородский – 1 община, 5 школ, 736 учащихся;

Обуховский – 6 общин, 61 школа, 19280 учащихся;

Фастовский – 4 общины, 37 школ, 14008 учащихся.

"Обучение возобновляется в общинах всех районов, где разрешает оперативная обстановка. В 41 общине учебный процесс приостановлен, или длятся каникулы", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, в течение 22 марта зафиксировано около 30 обстрелов российскими оккупантами жилых массивов и социальной инфраструктуры в Киевской области. Враг продолжает попытки форсирования реки Ирпень.

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