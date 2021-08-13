В Киевской области крестьянин распахал поле с историческим курганом: ему грозит тюрьма

В Киевской области крестьянин распахал поле с историческим курганом: ему грозит тюрьма

Курган, который датирован III тыс. До н. е. — I тыс. н. е.

В Киевской области тракторист распахал поле с курганом: крестьянин уничтожил историческую достопримечательность.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской областной прокуратуры.

Следует заметить, что 50-летний крестьянин весной этого года трактором распахал курган на территории Володарской общины, а затем засеял его. Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении мужчины. По данным следствия, он самовольно занял земельный участок историко-культурного назначения. Ведь на участке был курган, который датирован III тыс. до н. е. — I тыс. н. е.

"Из-за незаконных действий земледельца безвозвратно потеряно культурное наследие местного значения, в соответствии с положениями действующего законодательства находится под охраной государства", — говорится в сообщении прокуратуры.

Действия мужчины могут обернуться наказанием в виде ограничения свободы на срок от двух до четырех лет или лишение свободы на срок до двух лет.

Как сообщалось, Фермер из Бельгии нечаянно двинул границу своей страны с Францией. Мужчине на тракторе мешал камень на дороге, и он переместил его внутрь французской территории.

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