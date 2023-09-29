В Киевской области местные жители незаконно хранили российский ЗРК “Тор” и ракеты к нему: фото

Вероятно, оружие бросили российские оккупанты во время боевых действий на территории Черниговской области.

Два жителя Бориспольского района Киевской области в возрасте 38 и 45 лет незаконно хранили российский зенитно-ракетный комплекс и боеприпасы к нему.

Об этом сообщили в пятницу, 29 сентября, в пресс-службе полиции Киевской области.

По предварительной информации, оружие бросили российские оккупанты во время боевых действий на территории Черниговской области.

Сначала полицейские обнаружили и изъяли ЗРК "Тор", который один из мужчин прятал в Броварском районе. После этого удалось установить, где находятся боеприпасы к нему. Их хранил второй соучастник – в другом регионе Киевской области в арендованном гаражном боксе.

В ходе обысков изъяты 2 секции с 8 зенитными ракетами, которые предназначены для решения задач противовоздушной и противоракетной обороны.

По решению суда боеприпасы переданы на нужды ВСУ. Стоимость ракет составляет около 30 миллионов гривен.

“По факту хранения, приобретения и передачи боевых припасов без предусмотренного законом разрешения фигурантам поставлено в известность о подозрении [ч. 1 ст. 263 УК]. Им грозит до 7 лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании мер пресечения”, — сообщили в полиции Киевщины.

Напомним, осенью 2022 года на Харьковском направлении украинские военные завоевали немало трофеев, среди которых есть не только танки и БТР.

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