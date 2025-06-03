В Киевской области мужчина больше года насиловал собственного ребенка: чем все закончилось

Тюрьма

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В Киевской области осудили 41-летнего мужчину, который больше года насиловал свою дочь.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Киевской области и областной прокуратуре.

Об инциденте стало известно в июне 2023 года. Тогда правоохранители получили уведомления от представителей по делам детей о том, что в Броварском районе отец совершает насилие в отношении своей дочери.

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Семья девочки стояла на учете как находящаяся в сложных жизненных обстоятельствах, и раньше привлекала внимание ювенальных служб.

В ходе расследования стало известно, что местный житель Киевщины в течение 2021-2022 годов неоднократно насиловал свою 13-летнюю дочь.

Однако ребенок не сразу признался в том, что с ним делал отец. Пострадавшей оказывали психологическую помощь и вместе с другими детьми изъяли из семьи.

Напомним, в поселке городского типа Соленое на Днепропетровщине зафиксирован случай жестокого издевательства над несовершеннолетним парнем. Видео инцидента, на котором группа подростков бьет и унижает парня, получило широкую огласку в социальных сетях и вызвало волну возмущения в обществе.

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