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В Киевской области мужчина прострелил ногу своей 26-летней жене: она заявила, что сама себя ранила (фото)

Автор
Оксана РудаОксана Руда
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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В Киевской области мужчина прострелил ногу своей 26-летней жене: она заявила, что сама себя ранила (фото)

фото иллюстративный / Фото: pixabay.com

Пострадавшая защитила своего обидчика.

В воскресенье, 26 февраля, мужчина во время ссоры прострелил ногу своей 26-летней жене. Инцидент произошел в селе Чепилиевка Киевской области.

Как рассказали в пресс-службе полиции Киевщины, пострадавшая пыталась защитить обидчика и заявила правоохранителям, что ранила себя сама.

"Выстрел в ногу из ружья. 26 февраля почти в 19:00 в полицию обратилась сама потерпевшая, которая сообщила, что случайно прострелила себе ногу. Полицейские выехали в Чепилиевку и выяснили, что повреждение 26-летней потерпевшей нанес ее муж во время ссоры", – рассказали в полиции.

© Головне управління національної поліції Київської області
Фото: Головне управління національної поліції Київської області

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Напомним, в городе Белая Церковь Киевской области 25-летний мужчина напал на двоих детей, одного из которых схватил и тянул за ухо. Когда двое прохожих сделали замечание дебоширу, он достал оружие и около пяти раз выстрелил в направлении одного из них. За совершенное ему грозит до 7 лет заключения.

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Дата публикации
Просмотры
1008
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