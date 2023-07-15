В Киевской области мужчина скрывался от полиции, выдавая себя за брата-близнеца

В Белоцерковском районе Киевской области полицейские задержали мужчину, который два года находился в розыске. Чтобы не попасть в руки правоохранителей, он использовал документы своего брата-близнеца.

Об этом сообщили в полиции Киевской области.

В сообщении говорится, что фигурант пытался избежать наказания за угон автомобиля в 2016 году. Мужчину приговорили к 5 годам заключения, но он скрывался от правосудия, называя себя именем своего брата-близнеца. В розыске он находился с 2021 года.

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В полиции отметили, что мужчины внешне были очень похожи и распознать обман было сложно, но в конце концов удалось.

"Угонщика авто правоохранители уже доставили в столичный следственный изолятор для выполнения законного решения", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Киеве на проспекте Шухевича к патрульным полицейским подошел случайный прохожий, чтобы угостить их наркотиками. После этого его задержали.

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