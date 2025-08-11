В Киевской области мужчина убил собаку соседа: как его накажут (фото)

Собака / © Pixabay

В селе Ровжи Киевской области полиция сообщила о подозрении 59-летнему местному жителю, который застрелил собаку соседа из охотничьего оружия. За жестокое обращение с животным, что привело к его гибели, ему грозит до трех лет лишения свободы.

Об этом сообщили в полиции Киевской области на странице в Facebook.

Инцидент произошел в конце марта 2025 г. По предварительным данным, между мужчиной и его соседом возник конфликт из-за собаки породы алабай, которая содержалась во дворе соседа.

В день трагедии пес случайно выбежал за пределы территории, что не понравилось злоумышленнику. Он взял свой охотничий самозарядный карабин, вернулся к собаке и сделал два прицельных выстрела. От огнестрельных ранений животное погибло на месте.

Полиция оперативно выехала на место происшествия, задокументировала правонарушение, изъяла вещественные доказательства и назначила экспертизы. Следователи под процессуальным руководством Вышгородской окружной прокуратуры официально сообщили мужчине о подозрении по статье 299 Уголовного кодекса Украины — жестокое обращение с животными.

