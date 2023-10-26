В Киевской области на 17 000 грн оштрафовали женщину, которая обнажилась и садилась на лицо незнакомки

В Киевской области на 17 000 грн оштрафовали женщину, которая избила незнакомку, обнажилась и пыталась сесть на ее лицо.

Об этом говорится в приговоре Броварского горрайонного суда в Киевской области.

По данным суда, инцидент произошел в Броварах 22 июня в 20:50. Местная жительница через окно увидела, как ее муж спорит с другим, а рядом стояла незнакомка. Тогда женщина выбежала из дома и набросилась на потерпевшую.

Она повалила незнакомку на землю и начала ее бить. Как указано в приговоре суда "подозреваемая, сидя сверху на потерпевшей, подняла свою юбку и отвела свое нижнее белье в сторону, после чего, начала демонстрировать свои половые органы потерпевшей и пыталась прикоснуться половыми органами к лицу последней".

О мотивах поступка нападающей неизвестно. На суде она вину признала и раскаялась.

Суд признал женщину виновной по ч. 1 ст. 296 УК Украины и оштрафовал нападающую на 17 000 грн. Это решение еще можно обжаловать в апелляционном суде.

Материалы суда / Фото: Единый государственный реестр судовых решений

Напомним, в Киеве разоблачили нарколабораторию, где ежемесячно "зарабатывали" до 5 миллионов гривен.

Читайте также: