В Киевской области нацгвардейцы нашли склад боеприпасов оккупантов

На месте было найдено около 100 ящиков со снарядами 125 калибра.

В Киевской области военнослужащие Нацгвардии Украины нашли вражеский схрон с боеприпасами.

Об этом сообщают в НГУ.

Продолжается несение службы военнослужащих НГУ в освобожденных населенных пунктах Киевской области, где оккупанты оставили большое количество оружия, боеприпасов, а также возможна работа диверсионно-разведывательных групп.

"В эти сутки во время несения службы в селе Королевцы, Киевской области военнослужащие Национальной гвардии Украины обнаружили место, где российские оккупационные войска создали склад с боеприпасами. На месте было найдено около 100 ящиков со снарядами 125-го калибра", — говорится в сообщении.

Напомним, что во время разведки группа Сил специальных операций Украины вместе с бойцами движения сопротивления обнаружили заброшенный зенитно-ракетный комплекс "Бук". Также россияне покинули ВСУ схрон, где они спрятали боеприпасы, оружие и снаряжение.