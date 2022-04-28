В Киевской области нашли 1150 тел погибших гражданских граждан: большинство из них с пулевыми ранениями

В Киевской области нашли 1150 тел погибших гражданских граждан: большинство из них с пулевыми ранениями

Правоохранители устанавливают личности погибших в результате боевых действий и обнаруживают места захоронения граждан, погибших в ходе боевых действий и оккупации.

В Киевской области по результатам проведения отработки полицейские обнаружили и осмотрели 1150 тел погибших гражданских граждан.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киевской области.

Полицейские Киевщины продолжают обследовать населенные пункты, находившиеся под оккупацией российской федерации.

"На Киевщине по результатам проведения отработки полицейские обнаружили и осмотрели 1150 тел погибших гражданских граждан. Найденные тела были доставлены в судебно-медицинские учреждения. Хочу подчеркнуть, что это были именно гражданские граждане — которые не имели никакого отношения к военным или территориальной обороне. У многих людей обнаружены шаровые ранения" — отметил глава Киевской полиции Андрей Небитов.

Правоохранители собирают показания по поводу коллаборантов и мародеров, а также устанавливают погибших в результате боевых действий и выявляют места захоронения граждан, погибших во время боевых действий и оккупации. Оказывают помощь населению и способствуют налаживанию связи.

Напомним, что эксгумация тел в Бородянке открывает все более страшные истории убийств взрослых и детей.

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