На Киевщине неизвестные украли новогодние елки с могил военных

На центральном кладбище в поселке Ракитном Киевской области во вторник, 31 декабря, неизвестные украли новогодние елки с могил погибших защитников Украины.

Об этом пишет OBOZ.UA со ссылкой на местные паблики и полицию.

Правоохранители в комментарии журналистам подтвердили факт кражи и сообщили, что выясняют обстоятельства инцидента.

"Работники Белоцерковского районного управления зарегистрировали обращение в единый учет регистрации заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях и других происшествиях. В настоящее время правоохранители проводят проверку по этому поводу", – говорится в сообщении полиции.

Напомним, в Киеве Святошинский районный суд вынес приговор хулигану, который ограбил аптеку и разгромил магазин. Он приговорен к семи годам и одному месяцу лишения свободы.

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