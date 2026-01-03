- Дата публикации
-
Украина
В Киевской области новогодние развлечения завершились жуткой трагедией: что произошло
Полиция еще раз призывает граждан не пренебрегать правилами безопасности и не устраивать смертельно опасные развлечения на дорогах.
Зимний отдых в Киевской области закончился трагедией для компании молодых людей. Опасный аттракцион с использованием автомобиля и шин привел к гибели 25-летнего парня.
Об этом сообщает полиция Киевской области.
Инцидент произошел 2 января в городе Белая Церковь, в микрорайоне Гаек. Около 14:40 на бывшей взлетно-посадочной полосе произошла трагедия.
По предварительным данным следствия, 25-летний водитель внедорожника Volkswagen Touareg решил устроить экстремальное развлечение для своих друзей. Он нарушил правила дорожного движения и присоединил к фаркопу автомобиля две обычные автомобильные шины с помощью веревки. На этих импровизированных «санках» разместились его ровесники.
Шины, на которых находились люди, занесло на полосу встречного движения. Именно в этот момент там проезжал квадроцикл.
За рулем квадроцикла находилась 16-летняя девушка. Избежать удара не удалось: один из молодых людей, которого занесло на шине прямо под колеса встречного транспорта, получил тяжелые телесные повреждения.
На место происшествия оперативно прибыла бригада экстренной медицинской помощи. Врачи пытались спасти жизнь пострадавшему, однако травмы оказались несовместимы с жизнью. Молодой парень умер в карете скорой.
Водитель внедорожника Volkswagen Touareg был задержан в процессуальном порядке. В настоящее время он находится в изоляторе временного содержания.
Следователи следственного управления полиции Киевщины уже начали досудебное расследование.
