В Киевской области новогодние развлечения завершились жуткой трагедией: что произошло

Смертельные игры в Белой Церкви / © www.youtube.com/Поліція Київщини

Зимний отдых в Киевской области закончился трагедией для компании молодых людей. Опасный аттракцион с использованием автомобиля и шин привел к гибели 25-летнего парня.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

Инцидент произошел 2 января в городе Белая Церковь, в микрорайоне Гаек. Около 14:40 на бывшей взлетно-посадочной полосе произошла трагедия.

По предварительным данным следствия, 25-летний водитель внедорожника Volkswagen Touareg решил устроить экстремальное развлечение для своих друзей. Он нарушил правила дорожного движения и присоединил к фаркопу автомобиля две обычные автомобильные шины с помощью веревки. На этих импровизированных «санках» разместились его ровесники.

ДТП в Белой Церкви / © www.youtube.com/Поліція Київщини

Шины, на которых находились люди, занесло на полосу встречного движения. Именно в этот момент там проезжал квадроцикл.

За рулем квадроцикла находилась 16-летняя девушка. Избежать удара не удалось: один из молодых людей, которого занесло на шине прямо под колеса встречного транспорта, получил тяжелые телесные повреждения.

ДТП в Белой Церкви / © www.youtube.com/Поліція Київщини

На место происшествия оперативно прибыла бригада экстренной медицинской помощи. Врачи пытались спасти жизнь пострадавшему, однако травмы оказались несовместимы с жизнью. Молодой парень умер в карете скорой.

Водитель внедорожника Volkswagen Touareg был задержан в процессуальном порядке. В настоящее время он находится в изоляторе временного содержания.

Следователи следственного управления полиции Киевщины уже начали досудебное расследование.

Напомним, в Киевской области маршрутка выехала на встречную полосу, в результате чего произошло столкновение с автомобилями Jeep и Volkswagen. Один человек погиб, 13 пострадали.