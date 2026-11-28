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- Украина
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В Киевской области новые отключения света: графики не действуют
Ремонтные бригады уже приступили к восстановительным работам.
В Киевской области действуют аварийные отключения электроэнергии из-за последствий вражеских обстрелов и перегрузки оборудования.
Об этом сообщили в «Укрэнерго».
«Возвращение к графикам почасовых отключений состоится, как только разрешит ситуация в энергосистеме. Ремонтные бригады уже приступили к восстановительным работам», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что на Днепропетровщине были введены индивидуальные графики отключений света. Теперь время отключений будет определяться отдельно для каждого дома — даже в соседних зданиях оно может отличаться.
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