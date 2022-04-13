В Киевской области обнаружили 720 тел мирных жителей — Небитов

Более 200 человек в Киевской области считаются пропавшими без вести.

В Киевской области продолжают разбирать завалы после оккупации военными РФ. Каждый день находят новые тела убитых и замученных людей.

О количестве найденных тел сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небитов.

"На Киевщине обнаружили 720 тел мирных жителей, еще более 200 человек считаются пропавшими без вести", — заявил Андрей Небитов.

Напомним, что криминалисты извлекли из братской могилы в Буче расстрелянные и обгоревшие тела семьи, которая пыталась эвакуироваться.

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Криминалисты достали из братской могилы в Буче расстрелянные и обгоревшие тела семьи, которая пыталась эвакуироваться

Девочка Катя из Ворзеля, прикрывшая своим телом братика от шаров врага, уже поправляется и готовится к выписке.