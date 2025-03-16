В Киевской области объявили об угрозе с воздуха: что известно

Поздно вечером в воскресенье, 16 марта, в Киевской области была объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских ударных беспилотников.

Судя по официальной карте воздушных тревог, угроза для жителей Киевщины объявлена в 21:46.

Ранее об угрозе с воздуха также сообщили жителям Черниговской, Сумской, Полтавской и Кировоградской областей. Там сирены воздушной тревоги прозвучали еще полтора-два часа назад.

Как сообщают мониторинговые каналы, по состоянию на 22:00 было известно о движении:

одного беспилотника в Черниговской области мимо Прилуков на Киевскую область;

пяти новых беспилотников в Сумской области от Глухова через Конотопский и Шосткинский районы;

одного беспилотника в Кировоградской области к западу от Кропивницкого.

Напомним, вечером в субботу, 15 марта, в Украине объявили масштабную воздушную тревогу, под угрозой атаки российских ударных беспилотников была столица страны и целый ряд областей.

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