В Киевской области объявили воздушную тревогу из-за ракетной опасности

В столице Украины тревогу не объявляли.

На Киевщине в ночь на 22 октября была объявлена воздушная тревога.

Об этом информируют Воздушные силы в Telegram.

В сообщении указывается, что воздушная тревога объявлена из-за опасности применения врагом ракетного вооружения.

Напомним, ранее сообщалось, что российские войска ударили по терминалу "Новой почты" на Харьковщине.

Кроме того, мы ранее информировали, что российские войска ночью 21 октября использовали ракеты типа "Искандер-К" для обстрелов Кривого Рога.

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