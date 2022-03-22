В Киевской области оккупанты повредили более 300 домов, 110 медучреждений, восемь учебных заведений

Поврежден более 4 431 жилой дом, из которых 651 дом уничтожен полностью.
В Киевской области оккупанты повредили более 300 жилых домов, 110 медицинских учреждений, восемь учебных заведений и два заведения культуры и искусств.
Инфографику с такими данными предоставила организация аналитиков и юристов ULAG.
Всего в Украине из-за носителей "русского мира" получили повреждения:
- более 4 431 жилого дома, из которых 651 дом уничтожен полностью;
- 135 медицинских учреждений, из которых девять – полностью;
- 548 учебных заведений, из которых 72 полностью;
- восемь заведений культуры и искусства.
Наибольшие количественные потери понесли Харьковская и Киевская области.
Отметим, российские оккупанты разрушили поселок Макаров в Бучанском районе Киевской области. Каждый второй дом там поврежден или уничтожен в результате продолжающихся артиллерийских обстрелов.
Напомним, 21 марта ВСУ освободили Макаров. Над ним подняли государственный флаг Украины. Поселок освобожден, а враг отброшен.
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