В Киевской области оккупанты повредили более 300 домов, 110 медучреждений, восемь учебных заведений

В Киевской области оккупанты повредили более 300 домов, 110 медучреждений, восемь учебных заведений

Поврежден более 4 431 жилой дом, из которых 651 дом уничтожен полностью.

В Киевской области оккупанты повредили более 300 жилых домов, 110 медицинских учреждений, восемь учебных заведений и два заведения культуры и искусств.

Инфографику с такими данными предоставила организация аналитиков и юристов ULAG.

Всего в Украине из-за носителей "русского мира" получили повреждения:

более 4 431 жилого дома, из которых 651 дом уничтожен полностью;

135 медицинских учреждений, из которых девять – полностью;

548 учебных заведений, из которых 72 полностью;

восемь заведений культуры и искусства.

Наибольшие количественные потери понесли Харьковская и Киевская области.

Отметим, российские оккупанты разрушили поселок Макаров в Бучанском районе Киевской области. Каждый второй дом там поврежден или уничтожен в результате продолжающихся артиллерийских обстрелов.

Напомним, 21 марта ВСУ освободили Макаров. Над ним подняли государственный флаг Украины. Поселок освобожден, а враг отброшен.

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