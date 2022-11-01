В Киевской области около 20 тыс. жителей остаются без электричества — ОВА

По состоянию на 1 ноября в Киевской области около 20 тысяч абонентов остаются без электроснабжения.

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.

Кроме того, в 6:15 утра в регионе начались плановые стабилизационные отключения. Кулеба выразил надежду, что в течение дня специалисты смогут вернуть свет в дома всем жителям области.

"Наши энергетики работают круглосуточно и делают невероятное. Я благодарен жителям области за понимание и за то, что удерживают энергетический фронт", — говорится в сообщении руководителя Киевщины.

Ракетный удар по Киевщине 31 октября

В ходе масштабной воздушной тревоги в ОВА сообщили о работе сил ПВО. В свою очередь, киевский мэр Виталий Кличко заявил о взрывах в столице. В результате ударов по объектам критической инфраструктуры часть города обесточена.

В ОВА сообщили, что в результате ударов в области пострадали два человека, один из них находится в тяжелом состоянии. Кроме того, есть повреждения частных построек. Также часть региона осталась без света.

ДТЭК Киевские электросети сообщили об экстренных отключениях света. В столице более 350 тыс. абонентов остались без света, а 80% жителей – без воды. К вечеру понедельника в квартиры киевлян удалось вернуть и водоснабжение, и электричество.

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