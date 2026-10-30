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- Украина
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В Киевской области пенсионерка отдала мошенникам более 13 миллионов гривен
Злоумышленники убедили женщину, что она фигурирует по делу о сотрудничестве с Россией, и заставили передать сбережения якобы для проверки.
В Киевской области 71-летняя женщина отдала более 13,3 млн гривен аферистам, которые убедили ее, что она фигурирует по делу о сотрудничестве с Россией.
Об этом сообщила полиция Киевской области.
По данным правоохранителей, женщины неоднократно звонили по телефону в Viber неизвестные, которые выдавали себя за представителей спецслужбы. Они убеждали, что ее сбережения следует передать специальному «курьеру» для проверки.
Впоследствии с пенсионеркой встретился 20-летний житель Николаевской области и забрал деньги. Правоохранители задержали его.
Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении в пособничестве в мошенничестве в особо крупных размерах. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Правоохранители устанавливают других возможных участников мошеннической схемы.
Напомним, в Киеве 32-летний мужчина выдавал себя за военного и под предлогом «проверки отношений» выманивал у женщин золотые украшения, нанеся ущерб более чем на 190 тысяч гривен.