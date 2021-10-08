В Киевской области пенсионеры смогут получить прививку против коронавируса в отделениях "Укрпочты": адреса пунктов

В Киевской области пенсионеры смогут получить прививку против коронавируса в отделениях "Укрпочты": адреса пунктов

В течение 2 дней пенсионеров будут прививать в почтовых отделениях.

В Киевской области пенсионеры смогут получить вакцинацию против коронавируса в отделениях "Укрпочты".

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Об этом сообщают в Киевской областной государственной администрации.

Как отметил глава ОГА Василий Володин, сегодня и завтра мобильные бригады будут работать параллельно в 12 общинах.

"Отныне даем возможность вакцинироваться пенсионерам и в отделениях" Укрпочты ". Уже охватили 12 общин. Далее перечень будем обновлять. Это позволит нашим пожилых людей обезопасить свое здоровье от тяжелого течения коронавируса, который при наличии хронических болезней может привести к сложным и непоправимым последствий", — прокомментировал Василий Володин.

Адреса отделений "Укрпочты", где можно сделать прививку 7 и 8 октября здесь:

Следует отметить, что прививки в отделениях "Укрпочты" будут делать и в Черновицкой области.

Напомним, что по состоянию на утро 8 октября в Киеве зафиксирован 721 новый случай коронавируса в сутки. Это на 81 случай меньше, чем 7 октября (802 случаев коронавируса).

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