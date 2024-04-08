В Киевской области по вражеским беспилотникам сработала ПВО — КОВА

Жителей области призвали находиться в безопасных местах.
В Киевской области сообщили о работе противовоздушной обороны во время атаки ударных беспилотников.
Об этом идет речь в сообщении Киевской областной военной администрации.
Жители области призвали находиться в безопасных местах и не фиксировать работу сил ПВО.
"В воздушном пространстве зафиксирована БпЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности. Соблюдайте информационную тишину – не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что над Днепропетровщиной сбили вражеские дроны.
Кроме того, мы ранее информировали, что в Харькове вражеский беспилотник попал в дом.
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