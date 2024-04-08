В Киевской области по вражеским беспилотникам сработала ПВО — КОВА

В Киевской области сообщили о работе противовоздушной обороны во время атаки ударных беспилотников.

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Об этом идет речь в сообщении Киевской областной военной администрации.

Жители области призвали находиться в безопасных местах и не фиксировать работу сил ПВО.

"В воздушном пространстве зафиксирована БпЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности. Соблюдайте информационную тишину – не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что над Днепропетровщиной сбили вражеские дроны.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Харькове вражеский беспилотник попал в дом.

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