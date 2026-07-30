В Киевской области подростки сбросили пакет с водой с 7-го этажа на коляску с младенцем: что говорят в полиции

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В Васильковской громаде в Киевской области двое 14-летних подростков сбросили из окна многоэтажки пакеты с водой. Один из них попал в детскую коляску, где находился трехмесячный младенец.

Об этом сообщили в полиции Киевской области.

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Инцидент произошел 28 июля. О случившемся правоохранителям рассказал отец ребенка. На место приехали полицейские и медики.

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Как выяснили правоохранители, два подростка были в гостях у знакомого и решили повторить увиденное в соцсетях. Они набрали воду в два прозрачных пакета и бросили их из окна седьмого этажа.

Один из пакетов попал в коляску с маленьким ребенком. Младенца осмотрели медики, после чего его вместе с матерью доставили в больницу.

Полицейские установили участников происшествия и составили административные материалы в отношении матерей обоих несовершеннолетних по ч. 3 ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях — за ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по воспитанию детей.

Ранее в польской Легнице женщина напала на двух украинских девушек-подростков и заступившегося за них мужчину . По словам семьи пострадавших, конфликт начался после того, как нападавшей не понравилось, что дети разговаривали на украинском. Женщина якобы ударила одну девушку в шею, другую в лицо, а также нанесла удары мужчине, который пытался их защитить. Польская полиция подтвердила факт инцидента, устанавливает обстоятельства и проверяет возможный мотив из-за национальности потерпевших.

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