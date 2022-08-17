21 крест с номерными табличками: в Буче похоронили очередных жертв армии Путина (фото)

В Буче на Киевщине похоронили 21 неопознанное тело. Люди погибли от рук российских оккупантов.



Об этом сообщили в пресс-службе Бучанского городского совета.



"21 крест с номерными табличками. Сегодня (17 августа — Ред.) продолжилось захоронение 21 неопознанного тела на кладбище в Буче. Все они погибли от рук рашистов в феврале-марте. Вечная память невинно убитым и замученным", — отметили в Бучанском горсовете.



Напомним, что в Киевской области нашли тело убитого россиянами мужчины. Его нашли вместе с женой и детьми.

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