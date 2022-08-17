Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

21 крест с номерными табличками: в Буче похоронили очередных жертв армии Путина (фото)

Дата публикации
Просмотры
499
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
фото/Бучанский городской совет / ©
фото/Бучанский городской совет / ©
фото/Бучанский городской совет / ©
фото/Бучанский городской совет / ©
фото/Бучанский городской совет / ©
фото/Бучанский городской совет / ©
фото/Бучанский городской совет / ©
фото/Бучанский городской совет / ©
фото/Бучанский городской совет / ©
фото/Бучанский городской совет / ©
фото/Бучанский городской совет / ©
фото/Бучанский городской совет / ©
фото/Бучанский городской совет / ©
фото/Бучанский городской совет / ©

В Киевской области похоронили еще 21 неидентифицированного человека.

В Буче на Киевщине похоронили 21 неопознанное тело. Люди погибли от рук российских оккупантов.

Об этом сообщили в пресс-службе Бучанского городского совета.

"21 крест с номерными табличками. Сегодня (17 августа — Ред.) продолжилось захоронение 21 неопознанного тела на кладбище в Буче. Все они погибли от рук рашистов в феврале-марте. Вечная память невинно убитым и замученным", — отметили в Бучанском горсовете.

Напомним, что в Киевской области нашли тело убитого россиянами мужчины. Его нашли вместе с женой и детьми.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация