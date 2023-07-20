В Киевской области полицейские разыскали пропавшую 95-летнюю женщину (видео)

Ее всей общиной искали шесть часов.
В Киевской области полицейские разыскали пропавшую 95-летнюю женщину. С просьбой найти ее к правоохранителям обратилась жительница села Большие Ерчики.
Об этом информирует пресс-служба Национальной полиции Украины.
Самостоятельные поиски не принесли результатов, поэтому пришлось привлекать полицейских.
"Искали 95-летнюю женщину всей обзиной и через шесть часов нашли ее почти без сознания в пшеничном поле", — говорится в сообщении.
Пострадавшую перенесли в прохладное место и вызвали медиков. Женщина уже находится в безопасности.
Ранее мы сообщали, что в Хьюстоне, США, нашли 25-летнего мужчину, пропавшего 8 лет назад во время прогулки с собаками.
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