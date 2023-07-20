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В Киевской области полицейские разыскали пропавшую 95-летнюю женщину (видео)

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
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Время на прочтение
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В Киевской области полицейские разыскали пропавшую 95-летнюю женщину (видео)

В Киевской области нашли пропавшую 95-летнюю женщину Фото: Нацполиция Украины

Ее всей общиной искали шесть часов.

В Киевской области полицейские разыскали пропавшую 95-летнюю женщину. С просьбой найти ее к правоохранителям обратилась жительница села Большие Ерчики.

Об этом информирует пресс-служба Национальной полиции Украины.

Самостоятельные поиски не принесли результатов, поэтому пришлось привлекать полицейских.

"Искали 95-летнюю женщину всей обзиной и через шесть часов нашли ее почти без сознания в пшеничном поле", — говорится в сообщении.

Пострадавшую перенесли в прохладное место и вызвали медиков. Женщина уже находится в безопасности.

Ранее мы сообщали, что в Хьюстоне, США, нашли 25-летнего мужчину, пропавшего 8 лет назад во время прогулки с собаками.

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Дата публикации
Просмотры
23
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