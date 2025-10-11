- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 36
- Время на прочтение
- 1 мин
В Киевской области полностью возобновили электроснабжение — ОВА
Все объекты критической инфраструктуры работают в штатном режиме.
В Киевской области полностью восстановлено электроснабжение после массированной атаки.
Об этом сообщил глава Киевской ОВА Николай Калашник.
«Без света было 110 тысяч абонентов, но благодаря слаженной работе энергетиков, спасателей и коммунальщиков все потребители области уже заживлены», — говорится в сообщении.
Калашник заявил, что все объекты критической инфраструктуры работают в штатном режиме.
«Стоит отметить, что сразу после атаки они, а также предприятия, важные для населения, были оперативно переведены на альтернативные источники — без паники, без сбоев, слаженно и профессионально», — говорится в сообщении.
Также он отметил важность экономного потребления электроэнергии.
«Даже когда свет вернулся во все дома и учреждения, важно пользоваться им разумно, не включать сразу все приборы, отключать неиспользуемые во избежание перегрузок — это помогает энергетикам поддерживать стабильность и обеспечивает бесперебойное электроснабжение для всех», — заявил Калашник.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне коварно и сознательно ждали ухудшения погодных условий, чтобы Украине было сложнее отражать воздушное нападение.
Мы ранее информировали, что массированная атака россиян на энергетику 10 октября оставила несколько областей Украины без света.