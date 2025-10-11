ТСН в социальных сетях

В Киевской области полностью возобновили электроснабжение — ОВА

Все объекты критической инфраструктуры работают в штатном режиме.

Игорь Бережанский
В Киевской области возобновлено электроснабжение

В Киевской области возобновлено электроснабжение / © Associated Press

В Киевской области полностью восстановлено электроснабжение после массированной атаки.

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Николай Калашник.

«Без света было 110 тысяч абонентов, но благодаря слаженной работе энергетиков, спасателей и коммунальщиков все потребители области уже заживлены», — говорится в сообщении.

Калашник заявил, что все объекты критической инфраструктуры работают в штатном режиме.

«Стоит отметить, что сразу после атаки они, а также предприятия, важные для населения, были оперативно переведены на альтернативные источники — без паники, без сбоев, слаженно и профессионально», — говорится в сообщении.

Также он отметил важность экономного потребления электроэнергии.

«Даже когда свет вернулся во все дома и учреждения, важно пользоваться им разумно, не включать сразу все приборы, отключать неиспользуемые во избежание перегрузок — это помогает энергетикам поддерживать стабильность и обеспечивает бесперебойное электроснабжение для всех», — заявил Калашник.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне коварно и сознательно ждали ухудшения погодных условий, чтобы Украине было сложнее отражать воздушное нападение.

Мы ранее информировали, что массированная атака россиян на энергетику 10 октября оставила несколько областей Украины без света.

