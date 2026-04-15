Атака РФ в Киевской области 15 апреля 2026 года / © ГСЧС Украины

В Белоцерковском районе Киевской области в результате российской атаки произошло попадание в производственно-складское здание, что повлекло за собой масштабный пожар. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Спасатели сообщили, что российский снаряд попал в помещение предприятия, после чего огонь охватил площадь 800 кв. м. На месте инцидента работают спасательные подразделения.

«В Белоцерковском районе в результате вражеского попадания в производственно-складское здание предприятия возник пожар… Сейчас идет ликвидация», — отметили в ведомстве.

Пожарные продолжают работу над локализацией и полным гашением огня. Информация о разрушениях и объемах ущерба на предприятии уточняется. Представители экстренных служб подтвердили, что во время инцидента люди не пострадали.

Массированная атака РФ 15 апреля — что известно

Напомним, российские войска провели масштабную воздушную атаку на Украину, применяя ракеты морского и воздушного базирования, а также ударные беспилотники. Вечером 15 апреля зафиксировали пуски ракет типа «Калибр» с акватории Черного моря и Х-101/555 с бортов стратегической авиации Ту-95МС.

Также российская террористическая армия нанесла удар беспилотникам по девятиэтажному жилому дому в Одессе.

Кроме этого, в Днепре в результате российской атаки произошло возгорание на территории одного из учебных заведений. Пострадали дети и женщина.

Известно, что россияне применили 382 средства воздушного нападения. Силам противовоздушной обороны удалось уничтожить или подавить средствами РЭБ 369 враждебных целей, среди которых крылатые ракеты и ударные дроны разных типов.