Без света около 15% потребителей.

В четверг, 9 марта, в Киевской области применяются экстренные отключения света.

Об этом сообщили в ДТЭК Киевские региональные сети.

"Это вынужденный превентивный шаг, который позволит избежать значительных повреждений энергетической инфраструктуры", — отмечают в сообщении.

По словам городского головы Киева, из-за ракетной атаки энергетики применили технологические экстренные отключения энергоснабжения в столице. В настоящее время без света примерно 15% потребителей.

Напомним, под утро 9 марта 2023 года в Киеве во время воздушной тревоги раздался ряд мощных взрывов. Взрывы были настолько мощными, что в домах тряслись стекла.

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