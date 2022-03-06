В Киевской области продолжаются бои, а оккупанты не дают завозить продукты в оккупированные города

В Киевской области продолжаются бои, а оккупанты не дают завозить продукты в оккупированные города

В Киеве сложностей с обеспечением населения нет.

В Киевской области по состоянию на 15.00 6 марта продолжаются упорные бои на подступах к столице.

Также читайте В селе Бузовая Киевской области оккупанты из танков расстреляли школу

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на слова главы Киевской областной государственной администрации Алексея Кулебы.

"У нас идут ожесточенные бои под Киевом – Ирпень, Буча, Гостомель, Ворзель. Эхо, то, что вы слышите в Киеве, — это все форпост Киева. Сейчас Киевская область держится для того, чтобы держался город Киев", — рассказал он. видео, обнародованном в телеграмм-канале.

Он добавил, что проблем с обеспечением столицы продуктами и лекарствами не будет – оккупанты препятствуют поставкам на занятые территории, однако в Киеве трудностей с обеспечением населения не возникнет.

"Что касается ситуации с бомбардировками. Мы живем уже 11-й день в новой реальности, и эта реальность говорит нам о том, что, к сожалению, пока нам не закроют небо, у нас будет опасность ракетных ударов, и люди должны просто понимать, что в безопасности они могут быть либо когда находятся где-то в бомбоубежище, либо когда они услышали сигнал тревоги, они должны туда срочно перейти", — напомнил Кулеба.

Как начиналась война России против Украины:

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

личного состава – более 11 тыс. человек,

танков – 285 ед.,

ББМ – 985 ед.,

артиллерийских систем – 109 ед.,

РСЗО ‒ 50 ед.

средства ПВО – 21 ед.,

самолетов – 44 ед.,

вертолетов – 48 ед.,

автомобильной техники – 447 ед.,

легкие скоростные катера – 2 ед.,

цистерн с ППМ ‒ 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.