В Киевской области произошло ДТП с участием спорткара и женщиной на мотороллере: подробности инцидента

В Киевской области автомобиль "Ford — Mustang" столкнулся с мотороллером, за рулем которого была 51-летняя женщина. ДТП произошло на автодороге сообщением Борисполь-Днепр.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

"13 марта, около 12 часов, на автодороге сообщением Борисполь-Днепр произошло столкновение автомобиля "Ford — Mustang" под управлением 26-летнего киевлянина и мототранспорта", — говорится в сообщении.

В результате женщина, которая была за рулем мотороллера, с телесными повреждениями госпитализирована в больницу. Правоохранители устанавливают обстоятельства аварии и призывают водителей неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения.

Ранее мы сообщали, что под Киевом произошло необычное ДТП – легковой автомобиль Audi столкнулся с лосем, неожиданно выбежавшим на проезжую часть. Автопроисшествие случилось на автодороге Киев-Обухов.

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