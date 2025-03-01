Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Киевской области произошло жуткое ДТП: есть погибший и раненые

В Киевской области произошло жуткое ДТП: есть погибший и раненые

В Киевской области водитель Dacia Logan сбил двух пешеходов: один человек погиб на месте, другой получил травмы. / Фото: Полиция Киевской области

Полиция Киевской области призывает водителей строго соблюдать правила дорожного движения во избежание подобных трагедий.

В Киевской области в селе Музычи, входящем в состав Бучанской территориальной громады, произошло смертельное ДТП.

Об этом сообщила полиция Киевской области.

По предварительным данным, 33-летний водитель автомобиля Dacia Logan сбил двух пешеходов – 44-летнюю женщину и 58-летнего мужчину.

В результате аварии жительница поселка Макаров погибла на месте от полученных травм. Другому пострадавшему была оказана медицинская помощь.

Следователи полиции Киевской области уже открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего).

Напомним, в Киевской области на 906-м километре в пределах станции "Петухи" 20-летняя девушка попала под поезд.

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация