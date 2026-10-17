ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
874
Время на прочтение
1 мин

В Киевской области прокурор сбил человека и оставил умирать

ДТП произошло вечером 15 октября 2026 года. Под колеса автомобиля Renault попал 36-летний мужчина, который умер от полученных травм.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Прокурора ОГП задержали по подозрению в смертельном ДТП

Прокурора ОГП задержали по подозрению в смертельном ДТП / © Офис Генерального прокурора

Вблизи села Ставище в Киевской области водитель автомобиля Renault наехал на пешехода и покинул место дорожно-транспортного происшествия. От полученных травм 36-летний мужчина погиб на месте.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

«Тело обнаружили утром 16 октября недалеко от автодороги М-05, у остановки общественного транспорта. В тот же день в правоохранительные органы обратился прокурор Офиса генерального прокурора и сообщил о своей причастности к ДТП. Он также указал место, где находился автомобиль, на котором, по предварительным данным, совершен наезд», — говорится в сообщении.

Прокурор задержан в порядке ст. 208 УПК РФ.

На момент происшествия прокурор находился в отпуске по уходу за ребенком и служебных обязанностей не выполнял. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, на Прикарпатье задержали таможенника, который сбил парня и оставил его умирать на дороге.

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie