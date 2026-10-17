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- Украина
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В Киевской области прокурор сбил человека и оставил умирать
ДТП произошло вечером 15 октября 2026 года. Под колеса автомобиля Renault попал 36-летний мужчина, который умер от полученных травм.
Вблизи села Ставище в Киевской области водитель автомобиля Renault наехал на пешехода и покинул место дорожно-транспортного происшествия. От полученных травм 36-летний мужчина погиб на месте.
Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.
«Тело обнаружили утром 16 октября недалеко от автодороги М-05, у остановки общественного транспорта. В тот же день в правоохранительные органы обратился прокурор Офиса генерального прокурора и сообщил о своей причастности к ДТП. Он также указал место, где находился автомобиль, на котором, по предварительным данным, совершен наезд», — говорится в сообщении.
Прокурор задержан в порядке ст. 208 УПК РФ.
На момент происшествия прокурор находился в отпуске по уходу за ребенком и служебных обязанностей не выполнял. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, на Прикарпатье задержали таможенника, который сбил парня и оставил его умирать на дороге.