В Киевской области прокурор сбил человека и оставил умирать

Прокурора ОГП задержали по подозрению в смертельном ДТП / © Офис Генерального прокурора

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Вблизи села Ставище в Киевской области водитель автомобиля Renault наехал на пешехода и покинул место дорожно-транспортного происшествия. От полученных травм 36-летний мужчина погиб на месте.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

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«Тело обнаружили утром 16 октября недалеко от автодороги М-05, у остановки общественного транспорта. В тот же день в правоохранительные органы обратился прокурор Офиса генерального прокурора и сообщил о своей причастности к ДТП. Он также указал место, где находился автомобиль, на котором, по предварительным данным, совершен наезд», — говорится в сообщении.

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Прокурор задержан в порядке ст. 208 УПК РФ.

На момент происшествия прокурор находился в отпуске по уходу за ребенком и служебных обязанностей не выполнял. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, на Прикарпатье задержали таможенника, который сбил парня и оставил его умирать на дороге.

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