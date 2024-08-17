В Киевской области прозвучали звуки сил ПВО: что случилось

В Киевской области прогремели взрывы
На территории Киевской области зафиксировано движение вражеских БПЛА.
Об этом сообщает Киевская ОВА в сообщении в социальных сетях.
В регионе работают силы ПВО.
Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников.
Не пренебрегайте правилами безопасности.
Оставайтесь в укрытиях до истечения воздушной тревоги.
Напомним, что ранее во время ночной атаки враг запустил дроны в Киев из Курской области, в регионе работала ПВО. В настоящее время о разрушениях и пострадавших не сообщается.
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