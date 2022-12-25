В Киевской области "Пункти незламності" создадут на базе храмов: детали

Об этом идет речь в сообщении в Telegram-канале.



Они обсудили ситуацию в Киевской области, межконфессиональные отношения и гуманитарные проекты для жителей области.

"Одним из таких есть "Пункти незламності", которые будут созданы на базе храмов.



"Я благодарен Митрополиту Эпифанию за постоянную поддержку и помощь Киевщине. Большая честь получить от Митрополита орден Архистратига Божьего Михаила I степени. С верой в сердце вместе к Победе!", — говорится в сообщении.

Напомним, что ранее Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что развернула 1072 "Пункти незламності" в Украине.

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