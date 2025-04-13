В Киевской области пьяная водитель разбила кладбище: подробности инцидента

В селе Княжичи, авто повредило несколько могил ночью во время комендантского часа / © Unsplash

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В Броварском районе Киевской области на кладбище в селе Княжичи местные жители обнаружили поврежденные могилы и сломанный забор.

По информации издания «Общественный Ревизор. Бровары», к инциденту причастен легковой автомобиль, который ночью въехал на кладбище.

Очевидцы сообщают, что за рулем находилась молодая женщина с явными признаками алкогольного опьянения.

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Инцидент произошел ночью во время комендантского часа.

Родственники погибших, могилы которых были разрушены, намерены обращаться к правоохранителям для привлечения виновного к ответственности.

Напомним, в Одесской области надгробия на кладбище разрисовали губной помадой.