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- Украина
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В Киевской области пьяная водитель разбила кладбище: подробности инцидента
Пока официального подтверждения от полиции или местных властей нет, но инцидент активно обсуждают жители общины.
В Броварском районе Киевской области на кладбище в селе Княжичи местные жители обнаружили поврежденные могилы и сломанный забор.
По информации издания «Общественный Ревизор. Бровары», к инциденту причастен легковой автомобиль, который ночью въехал на кладбище.
Очевидцы сообщают, что за рулем находилась молодая женщина с явными признаками алкогольного опьянения.
Инцидент произошел ночью во время комендантского часа.
Родственники погибших, могилы которых были разрушены, намерены обращаться к правоохранителям для привлечения виновного к ответственности.
Напомним, в Одесской области надгробия на кладбище разрисовали губной помадой.