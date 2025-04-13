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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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В Киевской области пьяная водитель разбила кладбище: подробности инцидента

Пока официального подтверждения от полиции или местных властей нет, но инцидент активно обсуждают жители общины.

Автор публикации
Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
В селе Княжичи, авто повредило несколько могил ночью во время комендантского часа

В селе Княжичи, авто повредило несколько могил ночью во время комендантского часа / © Unsplash

В Броварском районе Киевской области на кладбище в селе Княжичи местные жители обнаружили поврежденные могилы и сломанный забор.

По информации издания «Общественный Ревизор. Бровары», к инциденту причастен легковой автомобиль, который ночью въехал на кладбище.

Очевидцы сообщают, что за рулем находилась молодая женщина с явными признаками алкогольного опьянения.

Инцидент произошел ночью во время комендантского часа.

Родственники погибших, могилы которых были разрушены, намерены обращаться к правоохранителям для привлечения виновного к ответственности.

Напомним, в Одесской области надгробия на кладбище разрисовали губной помадой.

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