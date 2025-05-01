В Киевской области пытались похитить ребенка: чем все закончилось

На Киевщине мужчина пытался похитить ребенка — девочка сбежала / © http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Missile_boat_Pori_South_Harbor_1.JPG

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В селе Бышев Киевской области мужчина пытался силой посадить 6-летнюю девочку в свой автомобиль.

Об этом сообщила полиция Киевской области.

Инцидент произошел возле частного дома. К ребенку подъехал автомобиль Peugeot, из которого вышел неизвестный.

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Правоохранителям удалось оперативно задержать злоумышленника. Им оказался 39-летний местный житель.

В настоящее время продолжаются следственные действия, после которых будет решаться вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

© Полиция Киевской области

Напомним, в Киеве будут судить 43-летнего местного жителя, который принуждал к половым отношениям несовершеннолетнюю падчерицу и производил порнографические фото с ее участием.