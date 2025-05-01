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- Украина
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В Киевской области пытались похитить ребенка: чем все закончилось
Пока ребенку ничего не угрожает.
В селе Бышев Киевской области мужчина пытался силой посадить 6-летнюю девочку в свой автомобиль.
Об этом сообщила полиция Киевской области.
Инцидент произошел возле частного дома. К ребенку подъехал автомобиль Peugeot, из которого вышел неизвестный.
Правоохранителям удалось оперативно задержать злоумышленника. Им оказался 39-летний местный житель.
В настоящее время продолжаются следственные действия, после которых будет решаться вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.
Напомним, в Киеве будут судить 43-летнего местного жителя, который принуждал к половым отношениям несовершеннолетнюю падчерицу и производил порнографические фото с ее участием.