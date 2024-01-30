В Киевской области работает противовоздушная оборона — КОВА

Силы ПВО работают по вражеским беспилотникам.
В ночь на 30 января в Киевской области была зафиксирована работа противовоздушной обороны против враждебных БпЛА.
Об этом сообщает Киевская областная военная администрация.
"Зафиксировано движение враждебных БПЛА! В регионе работают силы ПВО", — говорится в сообщении.
Также граждане призвали оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.
В свою очередь, мониторинговые каналы сообщают, что силы ПВО работают в районе Белой Церкви.
Напомним, ранее сообщалось, что на Полтавщине в Кременчугском районе есть попадание в промышленный объект.
Кроме того, мы ранее информировали, что Россия снова модернизировала изменившуюся в дроне боевую часть "Shahed-136".
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