В Киевской области работает противовоздушная оборона — КОВА

В ночь на 30 января в Киевской области была зафиксирована работа противовоздушной обороны против враждебных БпЛА.

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Об этом сообщает Киевская областная военная администрация.

"Зафиксировано движение враждебных БПЛА! В регионе работают силы ПВО", — говорится в сообщении.

Также граждане призвали оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.

В свою очередь, мониторинговые каналы сообщают, что силы ПВО работают в районе Белой Церкви.

Напомним, ранее сообщалось, что на Полтавщине в Кременчугском районе есть попадание в промышленный объект.

Кроме того, мы ранее информировали, что Россия снова модернизировала изменившуюся в дроне боевую часть "Shahed-136".

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