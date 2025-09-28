- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 235
- Время на прочтение
- 1 мин
В Киевской области работает ПВО: в небе зафиксированы вражеские дроны
В воздушном пространстве области отмечены вражеские беспилотники — силы противовоздушной обороны уже работают по целям.
В Киевской области идет воздушная тревога.
Об этом сообщает Киевская ОВА
Зафиксированы враждебные БПЛА, по которым работают силы ПВО. Власти призывают жителей оставаться в укрытиях до официального отбоя тревоги и соблюдать правила безопасности.
Граждан также просят соблюдать информационную тишину — не снимать и не публиковать в сети работу украинских защитников.