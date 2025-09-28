ТСН в социальных сетях

Украина
235
1 мин

В Киевской области работает ПВО: в небе зафиксированы вражеские дроны

В воздушном пространстве области отмечены вражеские беспилотники — силы противовоздушной обороны уже работают по целям.

Елена Кузьмич
ПВО

ПВО / © tsn.ua

В Киевской области идет воздушная тревога.

Об этом сообщает Киевская ОВА

Зафиксированы враждебные БПЛА, по которым работают силы ПВО. Власти призывают жителей оставаться в укрытиях до официального отбоя тревоги и соблюдать правила безопасности.

Граждан также просят соблюдать информационную тишину — не снимать и не публиковать в сети работу украинских защитников.

235
