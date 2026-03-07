- Дата публикации
В Киевской области работает ПВО: зафиксированы вражеские дроны
В ночь на 7 марта в воздушном пространстве Киевской области зафиксировали российские беспилотники. По враждебным целям работают силы противовоздушной обороны.
Об этом сообщает Киевская ОВА в сообщении в соцсетях.
Жители региона призвали оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги и позаботиться о собственной безопасности.
Также гражданам напомнили о необходимости соблюдать информационную тишину — не фиксировать и публиковать в соцсетях работу украинских защитников, а также не распространять информацию о перемещении сил ПВО.
Воздушная тревога объявлена из-за угрозы атаки вражеских дронов.
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский также ранее выражал обеспокоенность тем, что война вокруг Ирана может повлиять на поставки оружия Украине от западных союзников, в том числе систем противовоздушной обороны. Украина уже испытывала нехватку американских систем Patriot, ключевых для перехвата российских баллистических ракет.