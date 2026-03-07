ТСН в социальных сетях

В Киевской области работает ПВО: зафиксированы вражеские дроны

В ночь на 7 марта в воздушном пространстве Киевской области зафиксировали российские беспилотники. По враждебным целям работают силы противовоздушной обороны.

Елена Кузьмич
ПВО

ПВО / © tsn.ua

В Киевской области во время воздушной тревоги зафиксированы беспилотные летательные аппараты противника. Силы противовоздушной обороны работают по враждебным целям.

Об этом сообщает Киевская ОВА в сообщении в соцсетях.

Жители региона призвали оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги и позаботиться о собственной безопасности.

Также гражданам напомнили о необходимости соблюдать информационную тишину — не фиксировать и публиковать в соцсетях работу украинских защитников, а также не распространять информацию о перемещении сил ПВО.

Воздушная тревога объявлена из-за угрозы атаки вражеских дронов.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский также ранее выражал обеспокоенность тем, что война вокруг Ирана может повлиять на поставки оружия Украине от западных союзников, в том числе систем противовоздушной обороны. Украина уже испытывала нехватку американских систем Patriot, ключевых для перехвата российских баллистических ракет.

