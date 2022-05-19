В Киевской области раньше срока возобновили продажу энергии — впереди новый вызов

Компания ДТЭК инвестировала 300 млн. грн в восстановление разрушенных войной электрических сетей Киевской области.

Восстановление электросетей в Киевской области стало беспрецедентной по своим масштабам ремонтной кампанией.

Об этом сообщил генеральный директор компании Максим Тимченко.

"За 45 дней было восстановлено 10 тысяч линий электропередачи, часть из которых была разрушена полностью, и около 3 тысяч трансформаторных подстанций. Задействовано более тысячи специалистов компании и более 150 аварийно-ремонтных бригад. Компания инвестировала в восстановление электроснабжения около 300 млн грн, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение для 260 тысяч семей в Киевской области, пострадавших от российской оккупации", — сообщили в компании.

Сначала завершить восстановительные работы планировалось за 60 дней до 1 июня.

Чтобы ускорить процесс, компания дополнительно привлекла свои аварийно-ремонтные бригады из Днепропетровской и Одесской областей.

По словам гендиректора ДТЭК, впереди второй еще более трудный этап – восстановление резервных источников и более надежных схем электропитания.

На этом этапе будет инвестировано, по меньшей мере, 600 млн грн, отметил глава ДТЭК.

В целом, с начала войны, энергетики возобновили электроснабжение для 1,6 млн семей в 5 регионах. Это Киевская, Донецкая, Днепропетровская, Одесская области и Киев.

"С первого дня войны наши энергетики прилагают максимум усилий, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома украинских граждан. Всего за 84 дня боевых действий энергетики ДТЭК возобновили электроснабжение более 1,6 миллиона украинских семей", — сообщил гендиректор ДТЭК.