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В Киевской области разлетались БПЛА: силы ПВО работают по целям

В Киевской области разлетались БПЛА: силы ПВО работают по целям

Силы ПВО защищают Украину / Фото: Zelenskiy/Official

Находитесь в укрытиях.

В воздушном пространстве Киевщины зафиксирован БПЛА. Силы ПВО работают по целям.

Об этом сообщают представители власти.

Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности.

"Соблюдайте информационную тишину – не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников", — говорится в сообщении.

Напомним, что ранее сообщалось, что вражеские дроны снова движутся по Украине, а также стало известно, в каких направлениях.

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