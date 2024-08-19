В Киевской области разлетались БПЛА: силы ПВО работают по целям

В воздушном пространстве Киевщины зафиксирован БПЛА. Силы ПВО работают по целям.

Об этом сообщают представители власти.

Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности.

"Соблюдайте информационную тишину – не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников", — говорится в сообщении.

Напомним, что ранее сообщалось, что вражеские дроны снова движутся по Украине, а также стало известно, в каких направлениях.

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