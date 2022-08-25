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В Киевской области разоблачили нарколабораторию и склад с метадоном и амфетамином на 10 млн грн: фото

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В Киевской области разоблачили нарколабораторию и склад с метадоном и амфетамином на 10 млн грн: фото

Фото: Офис генерального прокурора

Кроме наркотиков, на складах хранилось оружие.

В ходе обысков в Киеве и области правоохранители обнаружили лабораторию по изготовлению наркотических веществ — метадона и амфетамина в промышленных масштабах, а также склад хранения готовой продукции на общую сумму 10 млн грн.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

"По результатам обысков изъято более 16 кг вещества похожего на метадон и 1 кг психотропного вещества похожего на амфетамин, более 100 л прекурсоров, а также 75 единиц лабораторного оборудования, с помощью которого производились наркотики", — говорится в сообщении.

© Офис генерального прокурора
Фото: Офис генерального прокурора

Кроме того, правоохранители обнаружили и изъяли 37 гранат различной маркировки, 8 запалов УЗРГМ, 5 единиц огнестрельного оружия и более 4 тысяч патронов разного калибра.

© Офис генерального прокурора
Фото: Офис генерального прокурора

В настоящее время организатор нарколаборатории задержан, ему уже сообщено о подозрении. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

© Офис генерального прокурора
Фото: Офис генерального прокурора

Также правоохранители устанавливают всех участников преступной группы.

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