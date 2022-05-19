В Киевской области разрушено более 4 тыс. домов: в ОП рассказали о процессе восстановления

В Киевской области разрушено более 4 тыс. домов: в ОП рассказали о процессе восстановления

Из-за боевых действий в Киевской области разрушены более 4 тыс. жилых домов в 46 громадах из 69.

О состоянии восстановления инфраструктуры в населенных пунктах сообщил в Facebook заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

«В селе Андреевка Макаровской громады оккупанты обустроили штаб в школе и разрушили детский сад. Здесь уничтожены 74 жилых дома, еще 274 нуждаются в ремонте, а 43 семьи нуждаются во временном жилье. Уже начат текущий ремонт кровель в 50 частных домах. Также здесь восстановлены газо- и электроснабжение, частично есть связь и интернет», - отметил Тимошенко.

В селе Мотыжин той же громады, по информации заместителя ОП, разрушены 15 домов, еще 40 – повреждены и нуждаются в ремонте. От вражеского снаряда пострадал Мотыжинский лицей, работавший более 50 лет. Учебное заведение повреждено на двух этажах, несколько учебных кабинетов полностью уничтожены.

«Сделаем все необходимое, чтобы учащимся здесь было еще комфортнее, чем до появления оккупантов, и они могли прийти сюда с началом нового учебного года», - убедил Тимошенко.

В село Мощун Гостомельской громады заместитель руководителя ОП вернулся с уже выполненными обещаниями. Село получило серьезные разрушения в результате боевых действий и понемногу приходит в себя после их завершения.

«Неделю тому назад местные жители просили восстановить транспортное сообщение с Киевом – автобусы уже на маршруте. Также продолжаются работы по восстановлению электроснабжения, в процессе и работа над возвратом Интернета. Но главное – это восстановление жилья. Сейчас определена дорожная карта по работе над генеральным планом населенного пункта, готовятся документы для его обнародования и проведения общественного обсуждения», - подчеркнул Тимошенко.

Напомним, ранее Тимошенко сообщил, что в Украине не будут сбавлять темпы восстановления пострадавших от войны регионов, где уже прекратились боевые действия, несмотря на то, что российские кафиры могут вернуться.

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