В Киевской области разыскивают пропавшую 14-летнюю Анну Бобко из Богдановки (фото, видео)

В Киевской области разыскивают 14-летнего ребенка — Анну Бобко из Богдановки.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

14 сентября, в 21:41, в полицию обратился отец с сообщением об исчезновении малолетней дочери.

В поисках девочки оперативно привлечены все подразделения полиции Киевщины.

В Киевской области разыскивают 14-летнюю Анну Бобко из Богдановки Фото: полиция Киевщины

Приметы Анны

Девушке на вид 16 лет, рост 160 см, худощавого телосложения, волосы черного цвета до плеч.

Одета в джинсовые брюки синего цвета, джинсовая куртка и мокасины.

"Если вы владеете любой информацией о местонахождении Анны, просим сразу сообщать на спецлинию "102" или в Броварское управление полиции по телефону + 38 (097) 759 43 24", — призывают правоохранители.

Напомним, ранее сообщалось об исчезновении 4-летнего Ивана Харитоненко. Мальчик живет в Белогородке Киевской области.

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