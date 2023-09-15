В Киевской области разыскивают пропавшую 14-летнюю Анну Бобко из Богдановки (фото, видео)

Девочка скрылась вечером 14 сентября.
В Киевской области разыскивают 14-летнего ребенка — Анну Бобко из Богдановки.
Об этом сообщает полиция Киевской области.
14 сентября, в 21:41, в полицию обратился отец с сообщением об исчезновении малолетней дочери.
В поисках девочки оперативно привлечены все подразделения полиции Киевщины.
Приметы Анны
Девушке на вид 16 лет, рост 160 см, худощавого телосложения, волосы черного цвета до плеч.
Одета в джинсовые брюки синего цвета, джинсовая куртка и мокасины.
"Если вы владеете любой информацией о местонахождении Анны, просим сразу сообщать на спецлинию "102" или в Броварское управление полиции по телефону + 38 (097) 759 43 24", — призывают правоохранители.
Напомним, ранее сообщалось об исчезновении 4-летнего Ивана Харитоненко. Мальчик живет в Белогородке Киевской области.
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