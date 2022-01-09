В Киевской области рыбак не мог сойти с тонкого льда: его чудом спасли чрезвычайники

В Киевской области рыбак не мог сойти с тонкого льда: его чудом спасли чрезвычайники

Мужчина был на расстоянии 300 метров от берега.

В Киевской области чрезвычайники сняли со льда рыбака, который отошел далеко от берега. Обратно вернуться мужчина самостоятельно не смог.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

Как стало известно, происшествие случилось на Киевском водохранилище в поселке Козаровичи. Там на расстоянии 300 метров от берега на льду находился мужчина. Вернуться на берег он не могу из-за тонкого льда. Его приятели, которые были на берегу, вызвали на место спасателей.

"Мужчина 1976 года рождения с двумя своими товарищами пошел на рыбалку, двое остались неподалеку от берега, а другой отошел на определенное расстояние и обратно не мог самостоятельно вернуться из-за тонкого льда, поэтому товарищи вызвали спасателей", — рассказали в пресс-службе ГСЧС области.

Напомним, что на Днепропетровщине во время пожара в жилом доме заживо сгорел мужчина.

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