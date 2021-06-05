В Киевской области сгорел двухэтажный дом: погиб 13-летний мальчик

Дом вспыхнул ночью.

Вследствие пожара в Киевской области погиб 13-летний мальчик. Трагедия произошла сегодня, 5 июня, в городе Сквира.

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Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"5 июня в 1:00 в оперативно-диспетчерскую службу 7-й Государственной пожарно-спасательной части г. Сквира поступило сообщение о возгорании жилого дома на ул. Ш.Алейхема, Сквирской городской общины. По прибытию на место вызова спасателями было установлено, что горит двухэтажный дом", — рассказали в ведомстве.

Пожар был локализован в 1:52, а полностью огонь удалось потушить в 2:52.

"В 2:26 найдено тело ребенка, погиб мальчик 2008 года рождения", — сообщили спасатели.

Причина пожара устанавливается.

Напомним, ранее сообщалось, что в Хмельницком горела свалка ХКП "Спецкомунтранс".

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