В Киевской области сгорел двухэтажный дом: погиб 13-летний мальчик

Дом вспыхнул ночью.
Вследствие пожара в Киевской области погиб 13-летний мальчик. Трагедия произошла сегодня, 5 июня, в городе Сквира.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"5 июня в 1:00 в оперативно-диспетчерскую службу 7-й Государственной пожарно-спасательной части г. Сквира поступило сообщение о возгорании жилого дома на ул. Ш.Алейхема, Сквирской городской общины. По прибытию на место вызова спасателями было установлено, что горит двухэтажный дом", — рассказали в ведомстве.
Пожар был локализован в 1:52, а полностью огонь удалось потушить в 2:52.
"В 2:26 найдено тело ребенка, погиб мальчик 2008 года рождения", — сообщили спасатели.
Причина пожара устанавливается.
Напомним, ранее сообщалось, что в Хмельницком горела свалка ХКП "Спецкомунтранс".