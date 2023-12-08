В Киевской области школьница и ее парень замучили бабушку: женщина обожала внучку-убийцу

В Киевской области к 14 годам лишения свободы приговорили пару, жестоко убившую бабушку девушки. Трагедия произошла, потому что бабушка требовала от своей внучки заниматься учебой и запрещала встречаться с парнем.

Об этом говорится в приговоре Бориспольского горрайонного суда Киевской области, опубликованном 7 декабря 2023 года.

Школьница и ее парень убили бабушку девушки

По данным суда, трагедия произошла в Броварах в январе 2017 года. Несовершеннолетняя школьница и парень, который на тот момент недавно закончил школу начали встречаться, однако бабушка девушки была против. Поэтому пара, чтобы начать жить вместе, решила убить женщину.

Для этого школьница впустила своего парня в квартиру и делала вид, что спит. Когда бабушка пошла будить внучку в школу, молодой человек напал на нее. Сначала он бил ее телескопической палкой, однако она сломалась, а женщина все еще была жива. Она просила ее не убивать и предлагала деньги, однако парочка не пожалела женщину. Впоследствии парень приказал потерпевшей пойти в ванну, взял нож и порезал женщину, однако не убил. Тогда внучка женщины дала своему парню другой нож и после многочисленных травм потерпевшая умерла.

Злоумышленники после этого украли банковскую карточку потерпевшей, сняли оттуда 6000 грн и пытались сжечь квартиру своей жертвы.

Что рассказали парень и девушка

На суде подозреваемый парень свою вину признал. Он рассказал, что уже 7 лет сидит в СИЗО и каждый день обдумывает свой поступок. Парень рассказал, что со своей девушкой он учился в одной школе. После ее окончания он начал общаться с ней. Она ему рассказала о давлении со стороны бабушки и угрожала или совершить самоубийство, или убить родственницу. Тогда он решил помочь любимой.

Внучка покойной рассказала, что она 7 лет жила с бабушкой, поскольку ее родители живут в РФ. Женщина заботилась о ней и финансово содержала. Девушка добавила, что несмотря на это бабушка оказывала на нее моральное и физическое давление, иногда даже била. Подозреваемая добавила, что она даже хотела совершить самоубийство из-за этого. Внучка женщины сказала, что "она думала, что бабушку удастся убить с первого удара и до также жестокости не дойдет". После убийства пара покурила и ушла из квартиры. Затем парень и девушка вернулись на место преступления и хотели сжечь квартиру покойной.

Что рассказали свидетели

Соседка убитой на суде объяснила, что она слышала крики бабушки, однако думала, что родственники просто ссорятся.

Подруга погибшей рассказала, что женщина очень любила свою внучку и давала ей все необходимое. Также перед смертью она рассказала ей, что "что у ее внучки появился парень, который плохо влияет на нее, и она хотела их разъединить, поскольку обвиняемая могла убежать из дома, написать предсмертную записку, или пойти куда-то с парнем. Это был наглый парень, который мог зайти в училище, зайти в аудиторию и сидеть, хотя его никто туда не пускал".

Приговор суда

Суд признал парня и девушку виновными и приговорил их к 14 годам лишения свободы. Этот приговор может быть обжалован в апелляционном суде.

Приговор суда / Фото: Единый государственный реестр судовых решений

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