В Киевской области силы ПВО работают по враждебным беспилотникам — КОВА

В Киевской области зафиксировано движение ударных беспилотников, по которым отрабатывают силы ПВО.

Об этом идет речь в сообщении Киевской областной военной администрации.

"Зафиксировано движение враждебных БПЛА! В регионе работают силы ПВО", — говорится в сообщении.

Кроме того, в КОВА призвали не фотографировать работу силы противовоздушной обороны.

Напомним, ранее сообщалось, что один человек погиб в результате удара БпЛА в Винницкой области.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Сумах выросло количество погибших в результате удара дрона по многоэтажке.

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