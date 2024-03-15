В Киевской области силы ПВО работают по враждебным беспилотникам — КОВА

Власти призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
В Киевской области зафиксировано движение ударных беспилотников, по которым отрабатывают силы ПВО.
Об этом идет речь в сообщении Киевской областной военной администрации.
"Зафиксировано движение враждебных БПЛА! В регионе работают силы ПВО", — говорится в сообщении.
Кроме того, в КОВА призвали не фотографировать работу силы противовоздушной обороны.
Напомним, ранее сообщалось, что один человек погиб в результате удара БпЛА в Винницкой области.
Кроме того, мы ранее информировали, что в Сумах выросло количество погибших в результате удара дрона по многоэтажке.
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