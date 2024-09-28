В Киевской области силы ПВО работают по враждебным БПЛА — КОВА

В Киевской области в ночь на 26 сентября силы противовоздушной обороны сработали по вражеским беспилотникам.

Об этом идет речь в сообщении Киевской областной военной администрации.

Перед этим в области была объявлена воздушная тревога из-за угрозы враждебных БПЛА.

"В воздушном пространстве зафиксированы БпЛА. Силы ПВО работают по целям", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Днепре раздался взрыв.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Киеве извлекли обломки российского беспилотника из Днепра.

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